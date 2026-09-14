Ue-Canada: verso una partnership Strategica. Le dichiarazioni di Bruxelles e l'attesa per von der Leyen e Carney.

Per l'Unione Europea il Canada è "un grande amico" e "un partner strategicamente importante". Lo sottolinea il vice portavoce capo della Commissione Europea Olof Gill, oggi durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Da tempo fioccano indiscrezioni su una possibile partnership 'speciale' dell'Unione con il Canada, entrambi colpiti dai dazi voluti dagli Usa di Donald Trump. Il primo ministro canadese Mark Carney sarà a Strasburgo questa settimana, per ascoltare il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen e tenere un suo intervento nell'Aula del Parlamento Europeo.

Riguardo alle indiscrezioni pubblicate dal Wall Street Journal sulla partnership che von der Leyen e Carney potrebbero annunciare (Ottawa punterebbe a divenire membro associato dell'Ue), Gill ha risposto di non avere commenti. "Quello che posso ribadire da questa tribuna - ha aggiunto - è che il Canada è un partner strategicamente importante per l'Unione Europea e, di fatto, un grande amico. Apprezziamo profondamente questa cooperazione".

Gill ricorda anche che, "durante il vertice Ue-Canada dello scorso anno, abbiamo fissato obiettivi molto ambiziosi per la cooperazione a tutto campo. Quest'anno le nostre ambizioni sono ancora più elevate. Ricordo che la prossima edizione del vertice Ue-Canada si terrà il 29 e il 30 ottobre. Tuttavia, prima di allora il primo ministro Carney sarà ospite d'onore al discorso sullo stato dell'Unione (Soteu) che la presidente von der Leyen terrà questo mercoledì. Sono certo che la presidente avrà parole positive e significative da esprimere sulle relazioni tra Ue e Canada; attendiamo con interesse di ascoltare il suo intervento mercoledì mattina", conclude.