circle x black
Cerca nel sito
 

Ue e Afghanistan: incontri 'tecnici' sui rimpatri di sicurezza

L'Ue conferma incontri tecnici con inviati afghani per discutere i rimpatri di persone considerate minacce alla sicurezza, specificando che ciò non implica riconoscimento del governo.

Il ministro dell'Interno afghano Sirajuddin Haqqani parla con il sindaco di Kabul - Fotogramma/Ipa
Il ministro dell'Interno afghano Sirajuddin Haqqani parla con il sindaco di Kabul - Fotogramma/Ipa
23 giugno 2026 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea conferma che sono previsti incontri "a livello tecnico" con inviati del governo dell'Afghanistan, espressione dei Talebani, per parlare del "rimpatrio" di persone che costituiscono una "minaccia per la sicurezza" o che hanno commesso "gravi crimini" in Europa. Lo dice il portavoce dell'esecutivo Ue Markus Lammert, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, precisando che gli incontri avvengono dopo una richiesta contenuta in una lettera firmata da "venti Stati membri" dell'Unione.

I rimpatri sono "competenza nazionale", aggiunge, ma la Commissione può aiutare a "coordinare" questi rimpatri. Lammert ha rifiutato di confermare la tempistica degli incontri: "Non diamo dettagli sugli incontri tecnici", ha risposto. A detta di Lammert, questi incontri a livello tecnico "non significano assolutamente un riconoscimento" del governo afghano da parte dell'Ue. I rimpatri vanno eseguiti "dagli Stati membri", perché in questo campo la Commissione non ha competenza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Afghanistan Talebani Migranti rimpatri Ue
Vedi anche
Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti - Video
News to go
Autovelox, Salvini firma il decreto: cambiano le regole
Pietro Orlandi: "43 anni fa spariva Emanuela, ricostruiamo quei momenti per fare chiarezza"
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"
Sorelle ritrovate, il procuratore: "Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia" - Video
Calcio, Malagò: "Ripristinare rapporto con una parte della politica" - Video
Malagò eletto nuovo presidente Figc, il momento dell'annuncio - Video
Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"
All'Assemblea Figc la protesta dei tifosi: "Per un calcio giusto e popolare"
Vannacci: "A scuola non si studia l'inno d'Italia, bisogna insegnare in classe a essere cittadini" - Video
News to go
Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana
Bagno di folla per Meloni al raduno degli alpini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza