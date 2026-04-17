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Ue-India, Massolo: "Europa sviluppi autonomia strategica, funzionali rapporti con Nuova Dehli"

"Europa può ritagliarsi un ruolo di multi-allineamento"

Ue-India, Massolo:
17 aprile 2026 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“L’idea di questa giornata di approfondimento - ha spiegato Massolo - è nata dal fatto che non è ignorabile una realtà come l’India per popolazione, per estensione, per avanzamento tecnologico, per ruolo strategico e per questa dottrina dell’allineamento variabile che il suo governo propugna. Il Centro studi americani, che chiaramente ha come asse di interesse quello di inseguire gli sviluppi della realtà internazionale, con particolare riguardo agli Stati Uniti, non poteva non occuparsi di questo importante attore della scena internazionale. Anche gli americani evidentemente puntano sull’India nell’ambito di un equilibrio globale che vede invece Cina e Stati Uniti come i maggiori rivali strategici di quest’epoca”.

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Massolo ha poi commentato i possibili effetti dell’accordo commerciale di libero scambio firmato da Unione Europea e India, dopo circa 20 anni di trattative. “Naturalmente il mercato indiano è un mercato grande - ha sottolineato Massolo - che noi speriamo sia accogliente anche per i prodotti europei e viceversa. Quando si parla di rapporti fra grandi aree economiche integrate bisogna sfruttare le opportunità ma anche guardarsi dalle insidie. Del resto la via di accordi come questi è una via obbligata anche per l’Europa che deve cercare mercati di sbocco in un momento in cui qualche mercato tradizionale, a cominciare da quello americano, invece si chiude”.

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Tag
UE India accordo commerciale di libero scambio rapporti strategici
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