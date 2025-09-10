circle x black
Cerca nel sito
 

Ue: Marino (Verdi), 'con von der Leyen da economia verde a economia di guerra'

10 settembre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Ursula von der Leyen ha iniziato il suo discorso sullo Stato dell'Unione europea "definendo l'Europa un progetto di pace", ma poi ha continuato illustrando i benefici degli acquisti di armamenti Usa: "da un'economia verde stiamo passando a un'economia di guerra". Lo dice all'Adnkronos Ignazio Marino, eurodeputato del gruppo dei Verdi/Ale, dopo il discorso della presidente della Commissione Ue a Strasburgo. "Drammaticamente deludenti" le sue parole su Gaza, prosegue: "neppure menzione" della Global Sumud Flotilla e "nessuna dichiarazione" su fermare la vendita di armi a Israele "che sta commettendo un genocidio".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza