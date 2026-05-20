Ue: pacchetto sovranità Tech rinviato, cosa cambia per Chips Act e AI

L'Ue ha rinviato l'approvazione del pacchetto sulla sovranità tecnologica, inclusi Chips Act e AI, al 3 giugno per definire i dettagli e rafforzare le capacità europee.

La Commissione Europea ha rinviato di una settimana, dal 27 maggio al 3 giugno, l'approvazione del pacchetto sulla sovranità tecnologica, un insieme di proposte che toccherà diversi ambiti strategici, come i semiconduttori e l'intelligenza artificiale. E' quanto emerge da un raffronto delle listes des points prévus di ieri e della settimana scorsa.

Il portavoce Thomas Regnier spiega che il Tech Sovereignty Package "è fondamentale per rafforzare le capacità tecnologiche europee, la competitività e la sicurezza dell'Europa. La Commissione sta attualmente definendo i dettagli per presentare un'iniziativa solida e matura".

Il pacchetto comprenderà una comunicazione sulla sovranità tecnologica europea, un Chips Act e un Cloud and Ai Development Act. "Chiariremo - spiega - cosa si intende per sovranità in relazione ai servizi di cloud computing e intelligenza artificiale nell'intero mercato unico. Il Cloud and AI Development Act migliorerà le opportunità per le offerte di cloud sovrano, anche attraverso gli appalti pubblici, e sosterrà l'ingresso nel mercato di una gamma più diversificata di fornitori di servizi cloud e di intelligenza artificiale".