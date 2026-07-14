circle x black
Cerca nel sito
 

Ue: più donne al lavoro per compensare i pensionamenti

Šuica propone di aumentare l'occupazione femminile per compensare i pensionamenti, citando il modello svedese per la forza lavoro

La commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica (a destra) - Fotogramma/Ipa
La commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica (a destra) - Fotogramma/Ipa
14 luglio 2026 | 14.24
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Se l'Unione Europea riuscisse ad aumentare il tasso di occupazione femminile, raggiungendo i livelli della Svezia, compenserebbe "quasi del tutto" i pensionamenti dei lavoratori più anziani, che sono in aumento. Lo ha notato la commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica, presentando oggi a Bruxelles il rapporto sull'evoluzione demografica dell'Ue.

Il rapporto, ha detto, "ci spiega come possiamo mitigare l'impatto di una forza lavoro ridotta, ad esempio sfruttando il potenziale delle donne in età lavorativa. Ci sono 37,3 milioni di donne disoccupate o inattive nell'Unione Europea in questo momento; 37 milioni che non lavorano per qualche motivo".

"Se riuscissimo ad aumentare questo tasso complessivo di partecipazione al mercato del lavoro - ha continuato - fino a renderlo uno dei migliori della categoria, e in questo caso la Svezia è il modello di riferimento, compenseremmo quasi completamente il pensionamento dei lavoratori più anziani".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
demografia Ue Dubravka Šuica pensionamenti occupazione femminile
Vedi anche
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video
Robert De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video
Cinema, piazza San Cosimato a Roma strapiena per Robert De Niro
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
News to go
Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche
Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza