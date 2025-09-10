circle x black
Ue, Quartapelle (Pd): "Serve rafforzare competitività e mercato interno"

Ue, Quartapelle (Pd):
10 settembre 2025
"Per essere forti in un mondo che cambia, dobbiamo rafforzare la competitività europea e il mercato interno", ha dichiarato Lia Quartapelle, deputata Pd e vicepresidente della III Commissione Affari Esteri e Comunitari, intervenendo in collegamento da Roma durante l’analisi del discorso sullo Stato dell’Unione 2025 di Ursula von der Leyen, trasmessa da Adnkronos. "Non bastano le decisioni sulla semplificazione normativa: servono risorse concrete per investimenti e per sostenere l’agenda della competitività", ha sottolineato.

Quartapelle ha evidenziato anche la posizione della Commissione sul Medio Oriente: "Il punto più importante riguarda la decisione sulla gestione delle relazioni con Israele. È fondamentale che i governi nazionali, a partire dall’Italia, seguano le proposte della Commissione per sanzionare eventuali comportamenti commerciali dannosi e proteggere i diritti della popolazione palestinese".

L’europarlamentare ha poi commentato gli sviluppi della giornata: "La mattinata è stata drammatica per le notizie provenienti dalla Polonia: 19 droni russi hanno violato lo spazio aereo, e il Presidente polacco ha invocato l’articolo 4 del Trattato Nato. Questo dimostra quanto l’agenda sulla politica estera e di difesa sia in continuo aggiornamento e richieda la piena partecipazione degli Stati membri accanto alla Commissione".

