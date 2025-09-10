Ue: Sberna (FdI), 'bene parole von der Leyen su casa e famiglia, male su green'

Nel discorso sullo Stato dell'Unione europea di Ursula von der Leyen ci sono stati riferimenti "importanti e positivi" riferimenti ai temi della casa, della famiglia e della "centralità della persona e del cittadino europeo, come anche la condanna della tratta degli esseri umani". Lo afferma Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo in quota Fratelli d'Italia (Ecr), parlando all'Adnkronos dopo il discorso. "Non amiamo il riferimento al Green Deal", antitetico al rilancio della competitività perché "ancorato a princìpi" contrari a "quella snellezza e velocità di cui c'è assoluto bisogno", aggiunge Sberna.