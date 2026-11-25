"Il popolo ucraino continuerà a resistere a testa alta. E l'Europa continuerà a stare al suo fianco, in guerra e in pace". Lo dichiara la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo nel corso del dibattito sull'Ucraina alla plenaria al Parlamento europeo.

La Russia sta pagando "un prezzo sempre più pesante per la sua guerra", sottolinea la leader dell'esecutivo europeo. "Sul campo di battaglia, la sua offensiva si è arenata. A settembre e ottobre, la Russia ha perso più territorio di quanto ne abbia conquistato. E anche questo ha comportato un enorme costo umano. Oltre 50.000 vittime nel solo mese di ottobre".

Eppure, prosegue von der Leyen, Mosca ha intensificato gli attacchi contro le città ucraine. Ha colpito le infrastrutture oltre 1.000 volte da settembre. Centrali elettriche, impianti di riscaldamento, forniture idriche: i servizi da cui dipendono le famiglie per superare l'inverno. Putin non riesce a spezzare la resistenza dell'Ucraina sul campo di battaglia. Così, invece, cerca di spezzare lo spirito dell'Ucraina. Non ci riuscirà".

"L'Ucraina dovrà rimborsare solo una volta che la Russia avrà pagato per i danni della sua guerra, così che l'Ucraina possa presentarsi ai colloqui di pace nella posizione più forte possibile", ribadisce von der Leyen, evidenziando l'aspetto "fondamentale" del supporto Ue.

Nel 2027 Kiev dovrà affrontare un divario di bilancio di circa 70 miliardi di euro, ricorda: è per questo che la scorsa settimana la Commissione ha proposto uno strumento per fornire 45 miliardi di euro nel 2027 per coprirne circa due terzi. "L'ultimo terzo deve essere coperto dai partner internazionali, quindi lavoreremo con loro per colmare il divario restante", aggiunge.

In aula interviene, tra gli altri, Roberto Vannacci. "Mentre USA, Cina e Russia si spartiscono il mondo, frau Von der Leyen infiocchetta altri 45 miliardi dei nostri soldi per regalarli all'Ucraina. E l'Ucraina come ci ringrazia? Portandoci la guerra nel Mediterraneo e inserendo politici e intellettuali, compreso il sottoscritto, nelle sue liste di proscrizione utilizzando metodi da Gestapo", afferma il leader di Futuro Nazionale. "È questo il regalo di Natale che si meritano gli italiani? Evidentemente, grazie all'ipodestra e alla sinistra che supportano questa Commissione Europea gli italiani si meritano questo....Per ora!".