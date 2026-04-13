circle x black
Cerca nel sito
 

Ungheria, Gozi (Renew): "Sconfitta Orbán, battuta d'arresto per i sovranisti europei"

Per l'eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Pde la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria segna una vera battuta d'arresto per i sovranisti europei, inclusi Meloni e Le Pen.

L'eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi - Fotogramma/Ipa
13 aprile 2026 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La sconfitta di Viktor Orban nelle elezioni di ieri in Ungheria segna "una battuta d'arresto per quelle forze sovraniste ed estremiste in tutta Europa, da Giorgia Meloni a Marine Le Pen, Robert Fico e Aleksandar Vučić, che hanno legittimato e promosso questo modello illiberale". Lo dichiara Sandro Gozi, segretario generale del Partito Democratico Europeo ed eurodeputato di Renew Europe.

CTA

"Il popolo ungherese - continua Gozi - ha fatto la sua scelta: Viktor Orbán è stato sconfitto. Questo segna la fine di un ciclo politico che ha messo in discussione i principi fondamentali della democrazia europea".

Il 2 aprile a Budapest, il Pde ha organizzato l'evento "Russi, tornate a casa (Ruszkik haza!)" insieme a Péter Márki-Zay, ex candidato congiunto alla carica di primo ministro. L'evento ha messo in luce le preoccupazioni relative ai legami di Orbán con la Russia e ha ribadito l'impegno dei democratici europei per un'Ungheria pienamente europea e democratica. "Queste elezioni segnano il declino di un sistema costruito sull'erosione dello Stato di diritto, sul controllo del pluralismo e sul confronto permanente con l'Europa", continua Gozi.

"Il voto ungherese - prosegue Gozi - è anche una chiara risposta alle interferenze esterne e ai rapporti instaurati negli ultimi anni con il regime di Vladimir Putin, nonché a quella rete politica internazionale, da Vladimir Putin a Donald Trump, che ha alimentato e legittimato questa deriva".

"Questa è una sconfitta bruciante - continua - non solo per Putin e il suo modello, ma anche, e forse soprattutto, per la visione trumpiana incarnata da figure come Jd Vance", ha aggiunto Gozi. "Gli ungheresi hanno scelto la libertà, la dignità e l'appartenenza europea. Hanno dimostrato che l'Europa non è un ostacolo da aggirare, ma una comunità politica da rafforzare".

"Ora .- aggiunge - inizia una nuova fase, e non sarà facile. L'Unione Europea deve essere all'altezza della sfida: più politica, più coraggiosa e più capace di proteggere e promuovere lo Stato di diritto. La democrazia europea non si difende con le dichiarazioni, ma con l'impegno quotidiano di ogni Stato membro", conclude Gozi.

--

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ungheria Sandro Gozi Pde Peter Magyar Viktor Orban Ue sovranisti
Vedi anche
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza