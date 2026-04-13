circle x black
Cerca nel sito
 

Ungheria: perché la sconfitta di Orbán è un avvertimento per i partiti pro-Trump dell'Ue

La sconfitta elettorale di Orbán in Ungheria avverte i partiti pro-Trump nell'Ue: l'associazione con l'ex presidente Usa potrebbe rivelarsi un peso politico.

Il premier ungherese uscente Viktor Orban e il presidente Usa Donald Trump: l'appoggio dei Maga non ha portato fortuna. Fotogramma/Ipa
Il premier ungherese uscente Viktor Orban e il presidente Usa Donald Trump: l'appoggio dei Maga non ha portato fortuna. Fotogramma/Ipa
13 aprile 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La sconfitta di Viktor Orban alle elezioni politiche in Ungheria ieri potrebbe "costringere i partiti ideologicamente vicini ai Maga, come Alternative für Deutschland o Rassemblement National, a riconsiderare quanto strettamente vogliano allinearsi a Trump. Nel contesto attuale, soprattutto dopo le sue controverse decisioni in politica estera, una simile associazione potrebbe rivelarsi più un peso che un vantaggio". Lo sottolinea Pawel Zerka, ricercatore senior in politiche pubbliche dello European Council on Foreign Relations (Ecfr).

CTA

Questo, prosegue, "dovrebbe essere un momento di fiducia per le forze filoeuropee di tutto il continente: non sono impotenti di fronte all'immagine politica di Trump".

Sebbene le elezioni ungheresi, continua, "siano state percepite in tutta Europa come altamente simboliche, con chiare implicazioni per l'Ue, è meno certo che gli elettori ungheresi le abbiano vissute principalmente come un voto 'europeo'. I nostri sondaggi pre-elettorali suggeriscono che le questioni interne concrete, corruzione, crescita debole, servizi pubblici scadenti, sono state decisive. Eppure, al di là di queste preoccupazioni, potrebbe esserci un'aspirazione più profonda: che l'Ungheria torni a essere un Paese europeo 'normale'. Un Paese che cresca in linea con i suoi vicini, che benefici pienamente del sostegno dell'Ue e che non sia più politicamente isolato".

Per Zerka, "queste elezioni potrebbero segnare una vera svolta per la guerra culturale di Donald Trump in Europa. Negli ultimi due anni, Trump ha cercato di proiettare la sua influenza politica in tutto il continente, sostenendo alleati ideologici, attaccando gli oppositori e minando la fiducia nella stessa Ue. L'Ungheria di Viktor Orbán è stata al centro di questa strategia, spesso additata come modello di sfida 'sovranista' contro la corrente liberale dominante. Eppure, nonostante il sostegno dell'ultimo minuto, come la visita di Jd Vance a Budapest e le promesse di ingenti investimenti statunitensi, la strategia è fallita. Gli elettori ungheresi non si sono lasciati convincere", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pawel Zerka Ecfr Ungheria elezioni Ungheria Ue Donald Trump sovranisti
Vedi anche
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza