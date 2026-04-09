Ungheria-Russia: Bruxelles accusa Budapest di minare la sicurezza Ue

I nuovi dettagli emersi in merito alle telefonate intercorse tra il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto e il collega russo Sergej Lavrov "evidenziano l'allarmante possibilità che ci sia uno Stato membro che si coordina con la Russia, lavorando attivamente contro la sicurezza e contro gli interessi dell'Ue e di tutti i suoi cittadini". Lo sottolinea la portavoce capo della Commissione Europea Paula Pinho, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, dopo che nuove indiscrezioni riferiscono di un'attività di coordinamento del ministro ungherese con Lavrov in più occasioni, anche durante il Consiglio Europeo del dicembre 2023.

Questo, continua Pinho, "è estremamente preoccupante. Sta al governo ungherese spiegarsi, con urgenza. La presidente" Ursula von der Leyen "solleverà la questione a livello di leader", preannuncia infine.