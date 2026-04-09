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Ungheria-Russia: Bruxelles accusa Budapest di minare la sicurezza Ue

La Commissione Europea accusa l'Ungheria di minare la sicurezza dell'Unione Europea coordinandosi con Mosca e chiede chiarimenti urgenti a Budapest.

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto al Cremlino con il presidente russo Vladimir Putin (Fotogramma/Ipa)
Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto al Cremlino con il presidente russo Vladimir Putin (Fotogramma/Ipa)
09 aprile 2026 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I nuovi dettagli emersi in merito alle telefonate intercorse tra il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto e il collega russo Sergej Lavrov "evidenziano l'allarmante possibilità che ci sia uno Stato membro che si coordina con la Russia, lavorando attivamente contro la sicurezza e contro gli interessi dell'Ue e di tutti i suoi cittadini". Lo sottolinea la portavoce capo della Commissione Europea Paula Pinho, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, dopo che nuove indiscrezioni riferiscono di un'attività di coordinamento del ministro ungherese con Lavrov in più occasioni, anche durante il Consiglio Europeo del dicembre 2023.

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Questo, continua Pinho, "è estremamente preoccupante. Sta al governo ungherese spiegarsi, con urgenza. La presidente" Ursula von der Leyen "solleverà la questione a livello di leader", preannuncia infine.

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Ungheria Russia Ue Sergey Lavrov Peter Szijjarto
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