Ursula von der Leyen: riunione Ue sul Medio Oriente, focus su Iran e stabilità

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha deciso di dedicare il collegio dei commissari del prossimo 13 aprile a discutere della situazione nel Medio Oriente e del suo impatto sull'Unione Europea. Lo ha annunciato la portavoce dell'esecutivo Ue Paula Pinho, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

Sarà l'occasione, ha spiegato, per prendere atto delle attività che la Commissione sta mettendo in campo per "affrontare la situazione attuale dall'energia ai trasporti, alle migrazioni e alla sicurezza interna" e gli altri campi impattati dal conflitto innescato dall'attacco di Israele e Usa contro l'Iran, seguito dall'attacco di Israele al Libano, in risposta alle offensive di Hezbollah.

Il dibattito orientativo sulla Cina, che era in agenda per lunedì, è stato rimandato.