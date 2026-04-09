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Ursula von der Leyen: riunione Ue sul Medio Oriente, focus su Iran e stabilità

La presidente convoca la Commissione Europea per una riunione sul Medio Oriente, con focus sull'Iran e sulla stabilità regionale. Rinviata la discussione sulla Cina.

Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea, a Bruxelles. - Foto Adnkronos
Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea, a Bruxelles. - Foto Adnkronos
09 aprile 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha deciso di dedicare il collegio dei commissari del prossimo 13 aprile a discutere della situazione nel Medio Oriente e del suo impatto sull'Unione Europea. Lo ha annunciato la portavoce dell'esecutivo Ue Paula Pinho, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

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Sarà l'occasione, ha spiegato, per prendere atto delle attività che la Commissione sta mettendo in campo per "affrontare la situazione attuale dall'energia ai trasporti, alle migrazioni e alla sicurezza interna" e gli altri campi impattati dal conflitto innescato dall'attacco di Israele e Usa contro l'Iran, seguito dall'attacco di Israele al Libano, in risposta alle offensive di Hezbollah.

Il dibattito orientativo sulla Cina, che era in agenda per lunedì, è stato rimandato.

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Ue Medio Oriente guerra Iran Paula Pinho
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