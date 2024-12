Usa a Israele, state violando tregua in Libano - Ascolta

Mentre i media rivelano che gli Usa hanno avvisato Israele del fatto che sta violando l'accordo di cessate il fuoco in Libano, a Gaza la situazione si fa sempre più allarmante mentre il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha parlato con il suo omologo turco Hakan Fidan e "ha discusso di una de-escalation e della protezione delle vite e delle infrastrutture civili in Siria, sullo sfondo degli attacchi dei ribelli a Idlib, Aleppo e Hama nel nord-ovest del paese. Secondo l'annuncio del Dipartimento di Stato, i due hanno anche discusso "degli sforzi umanitari in corso a Gaza e della necessità di porre fine alla guerra e garantire il rilascio di tutti gli ostaggi".