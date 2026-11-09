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Usa, auto si schianta vicino Casa Bianca: scatta lockdown e conducente arrestato

Il presidente Trump si trovava all'interno, dove si stava preparando a una serie di incontri

L'auto che si è schiantata a Washington - (Screen: X)
L'auto che si è schiantata a Washington - (Screen: X)
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09 novembre 2026 | 17.54
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

La Casa Bianca è stata temporaneamente isolata dal Secret Service dopo che un'auto ha invaso il marciapiede e si è schiantata contro un cartello informativo nei pressi di Lafayette Park, a Washington. Secondo quanto riportato dal New York Post, l'incidente è avvenuto sul lato nord del parco, di fronte alla residenza presidenziale, ma il veicolo è rimasto a oltre un isolato di distanza dai cancelli della Casa Bianca. Gli agenti hanno immediatamente fermato e ammanettato il conducente, mentre i giornalisti presenti nell'area sono stati fatti rientrare negli edifici per ragioni di sicurezza. Al momento non si segnalano feriti﻿.

Restano da chiarire le cause dell'incidente e l'identità del conducente, che avrebbe gridato "Oh mio Dio!" mentre veniva portato via dagli agenti lungo Pennsylvania Avenue. Il presidente Donald Trump si trovava alla Casa Bianca, dove si stava preparando a una serie di incontri. Il Secret Service non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull'accaduto. Lafayette Park, abitualmente frequentato da turisti e visitatori, è attualmente attraversato da alte recinzioni di sicurezza installate in seguito ai recenti lavori di riqualificazione voluti da Trump.

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