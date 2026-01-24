circle x black
Cerca nel sito
 

Usa, Pentagono: "Supporto più limitato agli alleati nella nuova strategia di Difesa"

Prioritari protezione territorio nazionale e deterrenza verso la Cina

Pentagono (Afp)
Pentagono (Afp)
24 gennaio 2026 | 07.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'esercito statunitense intende dare priorità alla protezione del territorio nazionale e alla deterrenza contro la Cina, fornendo al contempo un supporto "più limitato" agli alleati in Europa e altrove. Ad annunciarlo è il Pentagono, nella Strategia di Difesa Nazionale 2026.

"Mentre le forze statunitensi si concentrano sulla difesa del territorio nazionale e dell'Indo-Pacifico, i nostri alleati e partner si assumeranno la responsabilità primaria della propria difesa, con un supporto fondamentale ma più limitato da parte delle forze americane", si legge nel documento.

L'annuncio arriva mentre divampa la polemica sulle dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump, secondo il quale gli alleati della Nato sarebbero "rimasti un po' lontani dalle linee del fronte" in Afghanistan. Parole che hanno suscitato aspre critiche da parte del primo ministro britannico Keir Starmer.

La Casa Bianca ha replicato senza rispondere direttamente che "gli Stati Uniti hanno fatto più per la Nato di tutti gli altri Paesi messi insieme". Così Taylor Rogers, portavoce della Casa Bianca, in una dichiarazione trasmessa all'Afp.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
usa usa news usa alleati usa strategia difesa pentagono
Vedi anche
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza