Prioritari protezione territorio nazionale e deterrenza verso la Cina

L'esercito statunitense intende dare priorità alla protezione del territorio nazionale e alla deterrenza contro la Cina, fornendo al contempo un supporto "più limitato" agli alleati in Europa e altrove. Ad annunciarlo è il Pentagono, nella Strategia di Difesa Nazionale 2026.

"Mentre le forze statunitensi si concentrano sulla difesa del territorio nazionale e dell'Indo-Pacifico, i nostri alleati e partner si assumeranno la responsabilità primaria della propria difesa, con un supporto fondamentale ma più limitato da parte delle forze americane", si legge nel documento.

L'annuncio arriva mentre divampa la polemica sulle dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump, secondo il quale gli alleati della Nato sarebbero "rimasti un po' lontani dalle linee del fronte" in Afghanistan. Parole che hanno suscitato aspre critiche da parte del primo ministro britannico Keir Starmer.

La Casa Bianca ha replicato senza rispondere direttamente che "gli Stati Uniti hanno fatto più per la Nato di tutti gli altri Paesi messi insieme". Così Taylor Rogers, portavoce della Casa Bianca, in una dichiarazione trasmessa all'Afp.