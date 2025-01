Usa, il deputato italo-americano: "Meloni al servizio Italia, se Ue coopera braccia aperte Trump"

Giorgia Meloni ponte tra Stati Uniti ed Unione Europea? La premier italiana fa gli interessi del suo Paese, se Bruxelles "è aperta a collaborare con Donald Trump troverà braccia aperte". Michael Rulli, deputato americano e copresidente dell'Italian-American congressional delegation, parla del ruolo che potrebbe avere Meloni con l'amministrazione Trump, al cui insediamento era l'unica leader europea presente. E definisce "infondate le paure" dell'Europa, preoccupata per la possibile imposizione di dazi sui suoi prodotti, alimentate dalla "retorica allarmista della sinistra" negli Stati Uniti.

1) L'Europa è molto spaventata e preoccupata da Trump, questi timori sono infondati? Cosa dovrebbe fare l'Europa per soddisfare le richieste di Trump? Riusciremo a evitare i dazi?

"Credo che questi timori siano in gran parte infondati. Non è chiaro di cosa l'Europa abbia specificamente paura, a parte la retorica allarmistica proveniente da alcune voci di sinistra negli Stati Uniti. Storicamente, l'Europa si è trovata tra gli interessi russi e quelli americani, ma questa dinamica sembra stia cambiando. Credo che il Presidente Trump voglia che l'Europa diventi più autonoma e meno dipendente dagli interessi di una delle due potenze. Tuttavia, è importante riconoscere che l'Ue non è sempre stata equa nelle sue pratiche commerciali con gli Stati Uniti. Per anni, varie tariffe hanno limitato l'accesso dei prodotti americani ai mercati europei, mentre i prodotti europei hanno dovuto affrontare poche o nessuna tariffa in cambio. Le amministrazioni statunitensi che si sono succedute, sia democratiche che repubblicane, hanno promosso il libero scambio dalla fine della Guerra Fredda, il che ha contribuito al declino delle industrie manifatturiere sia negli Stati Uniti che in Europa. Questo ha portato a sfide economiche, come la stagnazione dei salari, soprattutto in Paesi come l'Italia. Per affrontare questi problemi, credo che i Paesi debbano dare priorità alla definizione di accordi commerciali individuali con gli Stati Uniti che garantiscano condizioni di parità. Relazioni commerciali eque vanno a vantaggio dei lavoratori e delle imprese di entrambe le parti, favorendo la crescita economica e la stabilità reciproca.

2) La premier Meloni era presente all'inaugurazione di Trump e si parla del suo ruolo di ponte tra l'amministrazione e Bruxelles. Non c'è il rischio che Trump la usi per dividere l'Europa?

Ho avuto il piacere di incontrare Meloni all'inaugurazione e l'ho trovata una persona amabile e ottimista. Sembra esserci uno spostamento globale per dare priorità alla sovranità nazionale che, se contrapposto al sistema di governance misto dell'Ue, crea una tensione significativa. Se le azioni dei burocrati di Bruxelles hanno un impatto sugli interessi nazionali del popolo italiano, chi dovrebbe avere la sovranità su queste decisioni? È una questione che spetta ai popoli europei e alle loro singole nazioni determinare. Credo che il presidente Trump sia favorevole a che tali decisioni siano prese democraticamente all'interno di ogni nazione. Meloni sembra profondamente impegnata a servire il suo popolo che, a mio avviso, è stato svantaggiato da alcuni aspetti delle politiche dell'Ue. Molti italiani con cui ho parlato hanno espresso frustrazione per il passaggio dalla lira all'euro quando è stato introdotto negli anni 2000, riflettendo preoccupazioni più ampie sulla sovranità economica. Per quanto riguarda il rischio di divisione dell'Europa, ritengo che qualsiasi leader che cerchi una stretta relazione con l'Amministrazione Trump troverà il sostegno per il ripristino della sovranità nazionale e per la promozione degli interessi del proprio Paese. Se Bruxelles è aperta a collaborare con il Presidente Trump su tali questioni, credo che l'accoglierà a braccia aperte".

3) Il ministro Tajani ha detto che le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono forti a prescindere dalle amministrazioni. Qual è il suo rapporto con l'Italia?

Credo che questa affermazione sia corretta. Il continente è stato scoperto da un italiano e l'America stessa ha preso il nome da un italiano. L'Italia occupa un posto speciale nella psiche nazionale americana ed è probabilmente uno dei Paesi più amati dagli americani. Ci sono milioni di italo-americani negli Stati Uniti, e molti risiedono nella mia regione. La mia famiglia, come molti degli elettori che rappresento, discende da italiani giunti a Youngstown, Ohio, in cerca di opportunità, e gestisce una catena di negozi di alimentari italiani nella regione da oltre un secolo. Questo profondo legame con l'Italia è parte di ciò che mi ha ispirato a presiedere la Delegazione congressuale italo-americana, dove lavoro per rafforzare i legami tra i nostri due Paesi".

4) Pensa che Trump riuscirà a raggiungere un accordo sull'Ucraina? E a quali condizioni?

Credo che il presidente Trump abbia il potenziale per riuscire in questo sforzo, soprattutto alla luce delle recenti notizie che suggeriscono che sia il presidente Zelensky che il presidente Putin sono aperti a lavorare con lui per negoziare un accordo. Anche se le condizioni specifiche di un eventuale accordo rimangono poco chiare, confido nelle capacità del presidente Trump come abile negoziatore che potrebbe contribuire a porre fine al conflitto. Al contrario, i funzionari dell'amministrazione Biden si sono concentrati sull'invio di ingenti aiuti finanziari e di armi, che hanno indubbiamente contribuito a prolungare il conflitto, se non addirittura a scatenarlo. L'approccio di Trump alla diplomazia globale è diverso, dà priorità ai negoziati e cerca di evitare conflitti armati prolungati a meno che non siano assolutamente necessari. Questo approccio potrebbe fornire un percorso per risolvere la crisi e raggiungere un risultato più stabile per tutte le parti coinvolte.

5) Cosa pensa di Musk e del suo sostegno a figure e partiti di ultradestra come l'Afd in Germania?

L'Europa, in particolare la Germania, ha avuto un rapporto diverso con la politica di destra rispetto agli Stati Uniti. In Paesi come la Germania, il Regno Unito e l'Italia, i cittadini chiedono da anni ai loro governi di intraprendere azioni significative per cambiare il corso delle loro nazioni. L'immigrazione è stata una questione fondamentale, ma sia i partiti moderati di destra che quelli di sinistra non sono riusciti ad affrontarla in modo efficace. È interessante notare che la sinistra si è storicamente opposta all'immigrazione, in quanto considerata un fattore che poteva comprimere i salari della classe operaia. Tuttavia, negli ultimi anni, questa posizione è cambiata, portando a nuove dinamiche nel panorama politico e alimentando ulteriormente la frustrazione dell'opinione pubblica per la mancanza di soluzioni. Se l'AfD è in grado di affrontare queste preoccupazioni e di guadagnarsi il sostegno del popolo attraverso elezioni democratiche, dovrebbe avere l'opportunità di farlo. Per quanto riguarda il coinvolgimento di Elon Musk con l'AfD, credo che la sua piattaforma, X, abbia creato uno spazio per esprimere le lamentele del popolo tedesco, spesso censurate o soppresse dai media tradizionali. In una società democratica, i cittadini dovrebbero avere la libertà di eleggere rappresentanti che diano priorità alle loro esigenze e agiscano per loro conto".