Usa, nuovo shutdown: Casa Bianca accusa i democratici

L'ultima situazione del genere risale al primo mandato del tycoon alla Casa Bianca, quando tra il 2018 e il 2019 andò avanti per oltre cinque settimane

Donald Trump - (Fotogramma/Ipa)
01 ottobre 2025 | 07.17
Redazione Adnkronos
Negli Stati Uniti scatta un nuovo shutdown delle attività del governo. Sul sito web della Casa Bianca viene mostrato un contatore arrivato a zero con la didascalia che accusa i democratici per lo shutdown e un altro che indica ore e minuti dall'inizio dello shutdown. "Democrat Shutdown", si legge in un post su X della Casa Bianca.

L'ultima situazione del genere risale al primo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, quando tra il 2018 e il 2019 andò avanti per oltre cinque settimane.

