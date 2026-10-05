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Iran, Usa ritirano tutti i bombardieri dalla base britannica di Fairford

La base è al centro di un'indagine antiterrorismo in seguito a un incidente di sicurezza avvenuto il mese scorso

La base di Fairford - Ipa/Fotogramma
La base di Fairford - Ipa/Fotogramma
05 ottobre 2026 | 07.40
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati Uniti hanno confermato di aver ritirato tutti i bombardieri B-1 dalla base aerea britannica della Raf di Fairford, al centro di un'indagine antiterrorismo in seguito a un misterioso incidente di sicurezza avvenuto il mese scorso. Il 27 settembre, la polizia è stata chiamata alla base nel sud-ovest dell'Inghilterra dopo che un agricoltore locale aveva segnalato un gruppo di uomini con diversi furgoni impegnati in attività "sospette". Gli investigatori, tuttavia, non hanno trovato esplosivi e i cinque cittadini britannici residenti a Londra arrestati nell'ambito dell'episodio sono stati rilasciati su cauzione.

L'allarme ha costretto all'evacuazione di 85 abitazioni situate vicino alla base aerea, utilizzata dagli Stati Uniti per lanciare attacchi contro l'Iran. In una dichiarazione rilasciata da un funzionario del Pentagono, si legge: "Possiamo confermare che tutti i bombardieri statunitensi schierati presso la base Raf di Fairford sono stati ridispiegati nelle loro basi di origine negli Stati Uniti".

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Usa bombardieri base aerea incidente di sicurezza antiterrorismo
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