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"Possibile attacco terroristico a Mosca", gli Usa avvertono i servizi russi

L'Fsb ha reso noto di aver ricevuto l'allerta dagli Stati Uniti, "attraverso i canali di cooperazione. Azioni appropriate sono in corso"

Mosca - (Afp)
Mosca - (Afp)
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31 ottobre 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ambasciata americana a Mosca ha avvertito i servizi di sicurezza russi di un possibile attacco pianificato nella capitale russa, a un evento affollato al Parco Tsaritsyno. L'Fsb ha reso noto di aver ricevuto l'allerta. "Abbiamo ricevuto l'informazione sui preparativi di un attacco terroristico a Mosca dagli Stati Uniti, attraverso i canali di cooperazione. Azioni appropriate sono in corso", ha precisato l'Fsb all'agenzia Tass.

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