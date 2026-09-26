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Usa, tempesta flagella nord-est Paese: voli cancellati, blackout e allerta inondazioni

Stati Uniti nella morsa del maltempo: allerta massima tra New York e Boston per inondazioni e raffiche di vento. Annullati eventi e centinaia di voli

Pioggia a New York - (Afp)
Pioggia a New York - (Afp)
27 settembre 2026 | 00.07
Rossana Lo Castro
LETTURA: 2 minuti

Forti piogge e venti si sono abbattuti sul nord-est degli Stati Uniti, causando la cancellazione di centinaia di voli e lasciando decine di migliaia di persone senza elettricità. New York, Boston e Philadelphia si trovavano tutte sulla traiettoria della 'tempesta di nord-est' e le autorità hanno avvertito del rischio di gravi inondazioni e chiusure stradali. "Si prevede che questa tempesta provocherà gravi inondazioni costiere sulla costa medio-atlantica durante diversi cicli di alta marea nel corso del fine settimana", ha detto il Servizio meteorologico nazionale nelle sue ultime previsioni. "Le condizioni sono estremamente pericolose. Chiunque entri in acqua o si avvicini alla riva questo fine settimana sta letteralmente rischiando la vita", ha detto la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, incontrando la stampa.

Maltempo negli Stati Uniti, scatta l'allerta inondazioni

Nei prossimi giorni su Long Island si prevedono fino a 15 centimetri di pioggia. "In alcune zone ci aspettiamo onde alte fino a sei metri", ha dichiarato Hochul. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha avvertito i residenti del rischio di caduta di linee elettriche a causa delle forti raffiche raccomandando di non mettersi in viaggio "se non è strettamente necessario".

La tempesta ha causato la cancellazione di centinaia di voli – 253 solo all'aeroporto Logan di Boston, secondo il sito di monitoraggio FlightAware. Le principali compagnie aeree, tra cui JetBlue, United e American, hanno emesso avvisi di viaggio che consentono ai passeggeri di modificare i propri voli senza costi aggiuntivi. Annullati anche importanti eventi culturali, tra cui i festival Global Citizen e All Things Go a New York, e Oceans Calling nel Maryland. "La sicurezza viene prima di tutto. È la prima volta in 14 anni che siamo costretti a cancellare un evento", hanno dichiarato gli organizzatori del Global Citizen Event a Central Park, che avrebbe dovuto ospitare, tra gli altri, Lenny Kravitz, Lauryn Hill e Alicia Keys.

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