Usa, Trump 'è morta una delle due Guardie Nazionali coinvolte nella sparatoria'

28 novembre 2025 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la morte di Sarah Beckstrom, membro della Guardia Nazionale, colpita da arma da fuoco mercoledì a Washington, a pochi isolati dalla Casa Bianca, insieme a un altro membro delle forze armate. "Purtroppo, devo informarvi che, pochi secondi prima di iniziare, ho appena saputo che Sarah Beckstrom, della Virginia Occidentale, una delle guardie di cui stiamo parlando, una persona giovane, magnifica e molto rispettata, che ha iniziato a prestare servizio nel giugno 2023 e si è distinta in ogni modo, è appena scomparsa", ha affermato il presidente degli Stati Uniti durante una telefonata per il Giorno del Ringraziamento con il personale militare in servizio attivo. Trump ha sottolineato che Beckstrom, "una persona incredibile" che "eccelleva in ogni modo", è morta dopo essere stata"brutalmente attaccata".

Tag
sparatoria Guardia Nazionale Giorno del Ringraziamento
