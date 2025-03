Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e la sua seconda moglie Usha Vance, sono arrivati oggi in Groenlandia, atterrando alla Pituffik Space Base. Dopo aver ricevuto un benvenuto formale dai rappresentanti militari, la coppia è salita su un veicolo blindato ed è stata condotta all'interno della base.

Durante la visita, che avviene mentre il presidente Donald Trump spinge per annettere il territorio semiautonomo danese, il vicepresidente sarà informato sulle questioni di sicurezza artica, pranzerà con i membri dell'esercito e successivamente terrà un discorso.

Premier Nielsen: "Visita Vance non mostra rispetto verso alleato"

A proposito della visita di Vance, il nuovo premier della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha ricordato che "la situazione in cui si viene in visita quando non c'è un governo in carica, insistiamo, non mostra rispetto per un alleato". "È un peccato, ma ora abbiamo un governo che deve mettersi al lavoro," ha dichiarato ai giornalisti poco dopo la formazione della nuova coalizione di governo.

Nielsen ha poi sottolineato che la priorità dell’esecutivo sarà affrontare una "situazione di politica estera che richiede azione, ed è la prima cosa che vogliamo risolvere". Pur definendo la Danimarca l'alleato più stretto della Groenlandia, ha poi precisato: "Ed è proprio lì che sta il problema". "Abbiamo bisogno di dialogo con tutti – senza dialogo non risolveremo nulla," ha concluso.