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Donna fa 3mila euro su Vinted e si trasferisce in Australia

È successo in Inghilterra cedendo 600 articoli sull'app per lo shopping di seconda mano

Vestiti - 123rf
Vestiti - 123rf
29 luglio 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una donna si è riuscita a trasferire in Australia... vendendo i vestiti su Vinted. È successo in Inghilterra, dove Beth Hackman ha ceduto oltre 600 articoli sulla popolare app che gestisce capi di seconda mano, guadagnando più di tremila euro. Una cifra sufficiente per realizzare uno dei sogni della sua vita, attraversare l'oceano e trasferirsi a Sydeny.

La donna si chiama Beth Hackman e vive a Windsor, nel Berkshire. Quando ha iniziato a usare Vinted non pensava di accumulare una simile fortuna, eppure man mano che vendeva i propri vestiti la cifra cresceva: abbigliamento sportivo, un completo elegante di suo fratello, fino a scarpe da ginnastica di marca cedute per 200 sterline.

Il totale, alla fine, era di 3mila sterline, fondi sufficienti per pagare un volo per l'Australia e un mese di alloggio a Sydney, tutto il necessario per iniziare una nuova vita come fisioterapista: "Avevo accumulato troppe cose e odiavo il fatto che gran parte fosse fast fashion", ha detto Hackman al Daily Mail, "trasferirmi in Australia è un sogno che coltivo da molto tempo".

"In realtà, poco prima di partire per il viaggio, sono arrivata al punto di vendere tutte le mie scarpe, quindi mi sono rimaste solo quelle da palestra e da corsa, oppure un paio di tacchi a caso", ha rivelato, "direi di aver venduto almeno 600 articoli, e altrettanti erano semplicemente stipati nel mio armadio. Consiglierei senza esitazione a chiunque stia risparmiando per un obiettivo importante di vita di fare ordine nella propria casa. La gente non si rende conto di quanto potrebbe guadagnare".

Hackman ha aggiunto di credere che molte persone siano ormai diventate "consumatori eccessivi", e che un gran numero dei suoi amici possieda "quantità oscene di vestiti che indossano raramente". Ora Beth cerca di andare sempre più raramente a fare shopping, preferendo gli acquisti di seconda mano, gli stessi che le hanno permesso di realizzare il suo sogno.

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vestiti vinted vende vestiti vinted australia donna vinted australia
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