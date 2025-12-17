circle x black
Venezuela, Trump ordina blocco totale petroliere sanzionate in entrata e in uscita

In un post su Truth Social, il presidente Usa ha affermato che il governo di Nicolás Maduro è stato designato come organizzazione terroristica straniera e lo ha accusato di furto di beni statunitensi, nonché di "terrorismo, traffico di droga e tratta di esseri umani"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump - (Afp)
17 dicembre 2025 | 09.28
Redazione Adnkronos
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che ordinerà un blocco "totale e completo" di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela. In un post su Truth Social, ha affermato che il governo del leader venezuelano Nicolás Maduro è stato designato come organizzazione terroristica straniera e lo ha accusato di furto di beni statunitensi, nonché di "terrorismo, traffico di droga e tratta di esseri umani".

"Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande Armata mai radunata nella storia del Sud America", ha dichiarato Trump sulla sua piattaforma social. "Diventerà sempre più grande, e lo shock per loro sarà mai visto prima... oggi ordino un blocco totale e completo di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela fino a quando non restituiranno agli Stati Uniti d'America tutto il petrolio, la terra e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato".

Questa escalation da parte dell'amministrazione Trump segue il sequestro di una petroliera al largo delle coste venezuelane da parte delle forze statunitensi, un'operazione di rilievo che ha fatto seguito a un dispiegamento di forze militari nella regione.

Il governo venezuelano ha replicato con una dichiarazione in cui accusa Trump di "violare il diritto internazionale, il libero commercio e il principio della libera navigazione" attraverso una "minaccia sconsiderata e grave" nei confronti della nazione sudamericana.

La dichiarazione governativa venezuelana ha aggiunto, in riferimento al post del Presidente Trump: "Sui suoi social media, presume che il petrolio, la terra e la ricchezza minerale del Venezuela siano sua proprietà. Di conseguenza, chiede che il Venezuela consegni immediatamente tutte le sue ricchezze. Il Presidente degli Stati Uniti intende imporre, in modo del tutto irrazionale, un presunto blocco navale al Venezuela con l'obiettivo di rubare la ricchezza che appartiene alla nostra nazione."

Il governo di Maduro ha anche annunciato l'intenzione di sottoporre la questione alle Nazioni Unite.

