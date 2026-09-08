In Irlanda del Nord un uomo e una donna hanno deciso di condividere la propria fortuna con amici, familiari ed enti benefici

Vincono alla lotteria, si comprano una casa e... donano metà della vincita. La storia arriva dall'Irlanda del Nord, dove una coppia è riuscita a fare centro nella lotteria nazionale, intascando 115 milioni di sterline, ovvero circa 134 milioni di euro. Ma invece di sfruttare i soldi per beni lussuosi, Frances e Patrick Connolly hanno deciso di condividere la loro fortuna.

Come riportato dall'Indipendent, la coppia, una volta riscossa la vincita, ha comprato una casa con sei camere da letto nella contea di Durham, comprensiva di giardino, e una macchina che Patrick sognava da tempo: un'Aston Martin, prediligendo però un modello usato. Frances invece si è concessa un orologio Cartier, anche in questo caso di seconda mano. Dopodiché la donna, di lavoro insegnante e assistente sociale, ha stilato una lista di persone e cause da sostenere.

In totale, ad oggi, la coppia ha donato oltre 70 milioni di euro, sia ad amici e familiari sia a enti di beneficenza locali. Frances ha inoltre creato due fondazioni benefiche e avviato una raccolta fondi in favore delle famiglie a basso reddito e persone sole: "Non siamo cambiati poi molto, i miei amici ve lo possono confermare. Lo dico sempre a tutti: conduciamo la stessa vita, solo che la viviamo su scala più ampia", ha raccontato la donna al The Harald.

"Tutto dipende tutto da cosa si vuole dalla vita. Se la tua ambizione è essere la persona più ricca del mondo e influenzare i presidenti, allora dovresti tenerti tutti i tuoi soldi, o almeno una buona parte. Non vedo il senso di tenerli tutti", ha concluso.