Virginia Giuffre, la vittima di Jeffrey Epstein che ha accusato alcuni degli uomini più potenti del mondo di traffico sessuale, scrive su Instagram che le restano solo pochi giorni di vita dopo essere stata investita con la sua auto da un autobus. Giuffre ha accusato il principe Andrea, fratello maggiore di re Carlo III, di aver preso parte alla rete di traffico sessuale di Epstein, insieme al fondatore di Victoria's Secret Les Wexner, all'ex governatore del New Mexico Bill Richardson e ad altri uomini potenti.

La donna, 41 anni e madre di tre figli, come riporta il New York Post, ha condiviso sui social una foto che la mostra coperta di lividi in un letto d'ospedale, spiegando: "Sono entrata in insufficienza renale, mi hanno dato quattro giorni di vita, trasferendomi in un ospedale specializzato in urologia".

Il luogo esatto e le circostanze dell'incidente sono ancora sconosciuti, ma Giuffre vive nell'Australia Occidentale con suo marito, anche se i due si sarebbero lasciati di recente.

"Virginia ha avuto un grave incidente e sta ricevendo cure mediche in ospedale. Apprezza molto il supporto e gli auguri che le persone le stanno inviando", ha detto un portavoce di Giuffre al Post.