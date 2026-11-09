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Corrono una maratona e finiscono in ospedale, virus 'misterioso' colpisce 19 persone

È successo in California, al termine della corsa andata in scena a Santa Barbara

Maratona - Ipa/Fotogramma
Maratona - Ipa/Fotogramma
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09 novembre 2026 | 18.52
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Un virus sconosciuto fa scoppiare un'epidemia durante una maratona. È successo in California, dove questo fine settimana almeno 19 persone, dopo aver partecipato alla mezza maratona di Santa Barbara, sono state ricoverate in ospedale, come riportato da ABC 7 e altri media locali.

"Abbiamo registrato un numero di accessi al pronto soccorso superiore alle aspettative, riconducibili ai partecipanti alla corsa organizzata questa mattina a Santa Barbara", ha dichiarato Cottage Health, un sistema sanitario in California, in un comunicato, "questa mattina 19 persone si sono presentate al pronto soccorso di Cottage, molte delle quali con sintomi simili di causa indeterminata. Stiamo lavorando per stabilire se ciò sia dovuto al caldo o ad altri fattori".

David Monico, direttore locale dell'evento per la mezza maratona, ha dichiarato al Los Angeles Times che 15 delle persone ricoverate in ospedale soffrivano di "spossatezza da calore" e non hanno accusato malanni gravi. Alla gara hanno partecipato circa 7500 atleti, che hanno percorso 13,1 miglia, circa 21 chilometri.

Visto l'elevato numero di persone che sono dovute ricorrere a cure mediche, e i sintomi insoliti, sul caso sta indagando la polizia locale: "Le persone sono state trasportate in ambulanza, si sono recate autonomamente sul posto o si sono presentate senza appuntamento presso gli ospedali Santa Barbara e Goleta Valley Cottage".

"La causa dei sintomi non è stata ancora confermata", ha dichiarato la polizia, secondo quanto riportato da CBS News, che per il momento non ha rilasciato alcune raccomandazione per la cittadinananza, ma ha invitato gli atleti che dovessero riscontrare sintomi simili a presentarsi in ospedale.

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