circle x black
Cerca nel sito
 

Von der Leyen: Libia, partner chiave dell'Ue contro l'immigrazione irregolare

Von der Leyen: la Libia è un partner chiave per l'Ue nella gestione dell'immigrazione irregolare e dei flussi di migranti verso l'Europa.

Migranti sbarcati al porto di Palermo - Fotogramma/Ipa
Migranti sbarcati al porto di Palermo - Fotogramma/Ipa
17 giugno 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per l'Ue mantenere una continua "interazione" con la Libia è "indispensabile", essendo la principale origine delle partenze di migranti irregolari verso l'Italia e generando flussi in aumento verso la Grecia. Lo scrive la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nella consueta lettera in materia di migrazioni inviata ai leader in vista del Consiglio Europeo

CTA

La Libia, ricorda, "rimane il principale Paese di partenza per gli attraversamenti illegali verso l'Italia. Gli arrivi complessivi dalla Libia all'Ue sono diminuiti all'inizio del 2026, mentre gli arrivi in Grecia attraverso la rotta del Mediterraneo orientale sono aumentati fino a circa 20mila nel 2025. La continua interazione dell'Ue con la Libia rimane indispensabile".

La Commissione, continua, sta "fornendo un sostegno finanziario e operativo mirato per rafforzare la gestione delle frontiere, le capacità di ricerca e soccorso e di contrasto al traffico di esseri umani e per ridurre le partenze illegali e la perdita di vite umane in mare, oltre a un sostanziale sostegno per la tutela dei diritti dei migranti e dei rifugiati. Con le autorità libiche e l'Università di Gerusalemme, stiamo sostenendo i rimpatri volontari dalla Libia verso i Paesi di origine dei migranti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
migranti Ursula von der Leyen Ue Libia
Vedi anche
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat
Manuel Agnelli: "Mi sono infortunato, gli Afterhours non saranno a Firenze sabato" - Video
News to go
Caritas: "Mai assistite così tante famiglie"
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza