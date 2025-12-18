circle x black
Kate e William condividono una nuova foto di famiglia, lo scatto per gli auguri di Natale

La foto di Josh Shinner li ritrae insieme, seduti su un prato, sorridenti, tra i narcisi

William, Kate e i loro tre figli - Ipa
William, Kate e i loro tre figli - Ipa
18 dicembre 2025 | 16.32
Redazione Adnkronos
William e Kate hanno scelto una foto di famiglia, della scorsa primavera, per la tradizionale cartolina di Natale. "A tutti i migliori auguri di un Natale molto felice", si legge in un post su X con un ritratto del principe e della principessa del Galles con i principini George, Charlotte e Louis. Una foto scattata da Josh Shinner, ad aprile, che li ritrae insieme, seduti su un prato, sorridenti, tra i narcisi. Erano nel Norfolk, riportano i media britannici.

Per la cartolina di Natale di re Carlo e della regina Camilla, pubblicata nei giorni scorsi, è stata invece la scelta una foto della coppia reale durante la visita a Roma, sempre ad aprile.

