Yemen, turisti bloccati a Socotra potranno ripartire da domani

Lo ha dichiarato un funzionario aeroportuale. Tra i viaggiatori ci sono 86 italiani e almeno 60 russi, oltre a cittadini di Francia, Regno Unito e Stati Uniti

06 gennaio 2026 | 13.25
Redazione Adnkronos
Oltre 400 turisti rimasti bloccati sull’isola yemenita di Socotra a causa della sospensione dei voli provocata dai combattimenti nel resto del Paese potranno far ritorno a casa a partire da domani. Lo ha dichiarato all’Afp un funzionario aeroportuale. Tra i viaggiatori ci sono 86 italiani e almeno 60 russi, oltre a cittadini di Francia, Regno Unito e Stati Uniti, che saranno trasportati con voli Yemenia Airways fino ad Aden e da lì proseguiranno verso Gedda, in Arabia Saudita.

In una nota la Farnesina ha reso noto che la compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre domani un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita. La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Riad, competente per lo Yemen, continua a tenere i contatti con i turisti italiani coinvolti e sta premendo sulle autorità e sulle compagnie aree regionali per predisporre nuovi voli, mantenendo aperto lo spazio aereo. Si ricorda che il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina riporta come i viaggi in Yemen, compresa l’isola di Socotra, siano assolutamente sconsigliati, conclude la nota.

Cosa è successo

I collegamenti verso e da Socotra erano stati interrotti negli ultimi giorni a causa degli scontri tra fazioni armate rivali, sostenute separatamente da Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. L’aeroporto di Aden è tornato operativo domenica dopo diversi giorni di chiusura, permettendo così la ripresa dei voli verso l’isola.

Socotra, celebre per la sua flora e fauna uniche e le acque turchesi, è una meta molto apprezzata dai turisti avventurosi, molti dei quali partono dagli Emirati Arabi Uniti, principali sostenitori delle forze separatiste del Southern Transitional Council, che controllano l’arcipelago. Negli ultimi giorni le forze sostenute dai sauditi hanno ripreso parte del territorio precedentemente conquistato dai separatisti emiratini.

