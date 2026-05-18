Zakia Attanasio: "Luca era servitore Stato, sua storia faccia riflettere su pace'"

"Luca era un servitore dello Stato, è la sua vita a raccontarlo. La sua diplomazia umana, per e con le persone. Ed è tanto attuale in un momento internazionale come questo, lui è stato un esempio e la sua testimonianza ci deve fare riflettere perchè oggi parliamo di lui perchè non c'è più. Dobbiamo concentrarci su cosa significa la pace, su cosa fare per il dialogo". Così Zakia Attanasio, nel corso di Capri Talks promosso da Spin Factor a Capri, ha ricordato la figura del marito Luca Attanasio, Ambasciatore d'Italia presso la Repubblica Democratica del Congo, trucidato in un attentato nel 2021 in Congo.