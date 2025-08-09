L'Ucraina dice no alla cessione di territori alla Russia. E' il messaggio che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, invia dopo l'annuncio dell'immminente incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il presidente degli Stati Uniti e quello della Russia si incontreranno il 15 agosto in Alaska per arrivare ad una svolta che avvicini la fine della guerra in Ucraina. Il dialogo tra Washington e Mosca prevederebbe la cessione di territori da Kiev a Mosca.