Il 34enne candidato democratico vince le elezioni, sarà il primo sindaco musulmano della Grande Mela

Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York. Il 34enne candidato democratico si avvia a vincere le elezioni oggi secondo le proiezioni. Mamdani sarà il primo sindaco musulmano della Grande Mela. Andrew Cuomo, candidato indipendente e principale avversario di Mamdani, si è già congratulato con il democratico per il risultato.

La tornata elettorale regala un successo pieno ai democratici. In Virginia, Abigail Spanberger viene eletta governatore e sconfigge il repubblicano Glenn Youngkin- In New Jersey, vittoria di Mikie Sherrill contro il repubblicano Jack Ciattarelli.