Look coordinati per Kate Middleton e i suoi figli al Trooping the Colour, la grande parata che si è svolta oggi a Londra, e con cui si celebra tradizionalmente - nel secondo sabato di giugno - il compleanno ufficiale del sovrano britannico.

Re Carlo e Camilla in carrozza scoperta

La folla si è riunita nel centro di Londra per la parata, uno degli eventi reali e militari più spettacolari dell'anno, che vede la partecipazione di oltre 1.400 membri delle forze armate, oltre a 200 cavalli e 400 musicisti e culmina nel sorvolo delle Red Arrows, o Royal Air Force Acrobatic Team, seguito dalla famiglia reale dal balcone di Buckingham Palace a conclusione dell'evento. Sotto un sole splendente, il Re e la Regina, su una carrozza scoperta, sono passati accanto alle migliaia di persone radunate lungo il percorso da Buckingham Palace, lungo The Mall e fino a al Horse Guards Parade.

Il look abbinato di Kate e i figli

La Principessa di Galles, 44 anni, e i suoi tre figli - il Principe George, 12 anni, la Principessa Charlotte, 11 anni, e il Principe Louis, 8 anni - hanno viaggiato assieme in carrozza durante la parata, cui il principe William insieme al principe Edoardo e alla principessa Anna hanno preso parte a cavallo. Per l'evento di quest'anno, la principessa Kate ha scelto un look azzurro pallido, sormontato da un cappello coordinato. I suoi figli erano in abiti blu scuro con cravatte azzurro chiaro. Anche i colori della principessa Charlotte si abbinavano con quelli della madre e dei fratelli: il vestito bianco era caratterizzato da dettagli azzurro chiaro. Kate e Charlotte hanno inoltre indossato un braccialetto di perle a tre fili per l'occasione. La principessa Kate si è impegnata a coordinare gli abiti con la figlia fin da alcune delle primissime apparizioni pubbliche di Charlotte.