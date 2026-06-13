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Trooping the Colour, folla in festa a Londra: look coordinati per Kate e i figli

Alla parata reale oltre 1.400 membri delle forze armate, oltre a 200 cavalli e 400 musicisti

Kate con due dei suoi figli in carrozza - (Afp)
Kate con due dei suoi figli in carrozza - (Afp)
13 giugno 2026 | 18.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Look coordinati per Kate Middleton e i suoi figli al Trooping the Colour, la grande parata che si è svolta oggi a Londra, e con cui si celebra tradizionalmente - nel secondo sabato di giugno - il compleanno ufficiale del sovrano britannico.

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Re Carlo e Camilla in carrozza scoperta

La folla si è riunita nel centro di Londra per la parata, uno degli eventi reali e militari più spettacolari dell'anno, che vede la partecipazione di oltre 1.400 membri delle forze armate, oltre a 200 cavalli e 400 musicisti e culmina nel sorvolo delle Red Arrows, o Royal Air Force Acrobatic Team, seguito dalla famiglia reale dal balcone di Buckingham Palace a conclusione dell'evento. Sotto un sole splendente, il Re e la Regina, su una carrozza scoperta, sono passati accanto alle migliaia di persone radunate lungo il percorso da Buckingham Palace, lungo The Mall e fino a al Horse Guards Parade.

Il look abbinato di Kate e i figli

La Principessa di Galles, 44 anni, e i suoi tre figli - il Principe George, 12 anni, la Principessa Charlotte, 11 anni, e il Principe Louis, 8 anni - hanno viaggiato assieme in carrozza durante la parata, cui il principe William insieme al principe Edoardo e alla principessa Anna hanno preso parte a cavallo. Per l'evento di quest'anno, la principessa Kate ha scelto un look azzurro pallido, sormontato da un cappello coordinato. I suoi figli erano in abiti blu scuro con cravatte azzurro chiaro. Anche i colori della principessa Charlotte si abbinavano con quelli della madre e dei fratelli: il vestito bianco era caratterizzato da dettagli azzurro chiaro. Kate e Charlotte hanno inoltre indossato un braccialetto di perle a tre fili per l'occasione. La principessa Kate si è impegnata a coordinare gli abiti con la figlia fin da alcune delle primissime apparizioni pubbliche di Charlotte.

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Trooping the Colour Parata Reale Famiglia Reale Britannica
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