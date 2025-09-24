circle x black
Cerca nel sito
 

Re Carlo rivede Harry, ma la regina Camilla resta "furiosa"

L'incontro fra il sovrano e il duca di Sussex può segnare l'inizio di una riconciliazione?

Principe Harry - Fotogramma/IPA
Principe Harry - Fotogramma/IPA
24 settembre 2025 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Re Carlo e il principe Harry si sono visti all'inizio del mese a Londra per un tè. L'udienza concessa dal sovrano al figlio è durata poco più di 50 minuti, ma è bastata per riavvicinarsi dopo 19 mesi che non si vedevano. Se è vero, però, che l'incontro fra il sovrano e il duca di Sussex può segnare l'inizio di una riconciliazione, questo non significa automaticamente che Harry possa tornare a lavorare attivamente nella famiglia reale.

"Il re è stato assolutamente chiaro nel sostenere la decisione della sua defunta madre, secondo cui non può esserci un ruolo pubblico 'metà dentro e metà fuori' per i membri della famiglia", ha dichiarato una fonte reale al Mail on Sunday. I "colloqui ad alto livello", apparentemente in corso per riunire Carlo e Harry in "una dimostrazione pubblica di unità", potrebbero rivelarsi significativi, ma qualsiasi cambiamento sarà puramente familiare, piuttosto che riferito allo status quo reale.

Se tuttavia una riconciliazione affettiva fra re Carlo e il suo secondogenito è possibile, resta il 'fattore Camilla', la quale non è così disponibile al perdono quanto lo è il marito. Una fonte ha riferito all'Examiner che la regina consorte "non perdonerà mai" il duca, poiché "è ancora furiosa per ciò che ha scritto su di lei" nella sua autobiografia 'Spare' "e per ciò che ha detto nelle interviste successive". La fonte sottolinea come Harry non abbia dipinto Camilla – che ha sposato Carlo nel 2005 – nella luce migliore nel suo libro di memorie, scrivendo: "In un certo senso, volevo persino che Camilla fosse felice. Forse sarebbe meno pericolosa se fosse felice?". La fonte sostiene che Camilla ritiene che Charles stia "rischiando conseguenze terribili se lascia entrare Harry o gli dà qualsiasi tipo di udienza", sottolineando che pensa che il perdono del marito alla fine "si ritorcerà contro di lui".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Re Carlo Principe Harry Riconciliazione Famiglia Reale
Vedi anche
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza