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Harry e Meghan ancora con Netflix, produrranno un film sulla guerra in Afghanistan

Tratto dal libro di memorie del maggiore Adam Jowett. Il principe Harry ha svolto due missioni in Afghanistan durante i suoi dieci anni di servizio nell'esercito britannico.

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Harry e Meghan - Fotogramma
15 maggio 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Duca e la Duchessa di Sussex produrranno un film sulla guerra in Afghanistan per Netflix. Secondo quanto riportato da Variety e Deadline, Harry e Meghan collaboreranno con Tracy Ryerson, responsabile dei contenuti sceneggiati di Archewell Productions, all'adattamento cinematografico del libro di memorie del maggiore Adam Jowett, intitolato 'No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege'. Il film rientrerà nell'ambito dell'accordo di prelazione tra Archewell e Netflix, in base al quale il colosso dello streaming ha ottenuto la prima opzione sui progetti cinematografici e televisivi dei duchi di Sussex dopo la scadenza del precedente accordo quinquennale da 45 milioni di sterline (oltre 51 milioni di euro).

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Il rapporto tra i duchi di Sussex e Netflix era diventato difficile dopo che la critica aveva stroncato, tra gli altri progetti, il programma di cucina della duchessa 'With Love, Meghan'. Il libro di memorie sulla guerra in Afghanistan racconta la storia del comando della Easy Company da parte del maggiore britannico Adam Jowett, un'unità di paracadutisti e Royal Irish Rangers incaricata di presidiare il distretto di Musa Qala nel luglio del 2006. Il principe Harry ha svolto due missioni in Afghanistan durante i suoi dieci anni di servizio nell'esercito britannico.

Matt Charman, lo sceneggiatore che ha ottenuto una nomination all'Oscar per 'I ponti delle spie', sta scrivendo la sceneggiatura. 'No Way out' è stato pubblicato da Pan Macmillan nel 2019. Il giornalista di guerra Martin Bell ha definito il libro di memorie "vivido e scritto in modo brillante: un resoconto avvincente della battaglia di Musa Qala, la Rorke's Drift dei nostri tempi". Attualmente vanta una valutazione di 4,6 stelle su 5 su Amazon. Tra i lavori della coppia reale figurano 'Cookie Queens', 'Masaka Kids, A Rhythm Within', 'Polo', 'Heart of Invictus', 'Live to Lead', 'The Me you Can't See' e 'Stroop: Journey Into the Rhino Horn War'. Oltre a 'No Way Out', i progetti futuri includono anche un adattamento del romanzo rosa di Jasmine Guillory, 'The Wedding Date', e un adattamento del romanzo rosa di Carley Fortune 'Meet Me at the Lake'.

Riproduzione riservata
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Tag
Netflix Guerra in Afghanistan Film Duchi di Sussex Archewell Productions Tracy Ryerson
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