circle x black
Cerca nel sito
 

Harry, Meghan e lo sgarbo di Natale: ecco perché i Sussex lasciarono la Corona

Il gesto della Regina Elisabetta che fece precipitare le cose

Harry e Meghan - Afp
Harry e Meghan - Afp
15 dicembre 2025 | 13.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A Natale, si sa, si è tutti più buoni. Ma nel 2019, sembra che Elisabetta II non lo fu affatto con Harry, Meghan e il piccolo Archie, che dovettero subire lo sgarbo della regina durante il discorso natalizio di quell'anno. Quella della sovrana fu per il duca e la duchessa di Sussex un'offesa talmente grave che, dopo pochi giorni, nel gennaio 2020, abbandonarono clamorosamente i loro incarichi reali. Il vaso traboccò mentre il secondogenito di re Carlo, la moglie e il figlioletto di sette mesi si trovavano in Canada per trascorrere il periodo natalizio con la madre di Meghan. Accesero la televisione per seguire il discorso della regina e rimasero sbalorditi: sulla sua scrivania facevano bella mostra i ritratti di famiglia di ciascun reale, ma mancava il loro.

Gli autori di 'Finding Freedom', Omid Scobie e Carolyn Durand, sostengono che, con quella decisione, i Sussex ritennero che la famiglia reale stesse "cospirando contro di loro": secondo loro, la coppia sentiva di essere stata "a lungo messa da parte dall'istituzione e di non essere una parte fondamentale del suo futuro. Non c'era bisogno di guardare oltre le foto di famiglia esposte durante il discorso della regina il giorno di Natale". Nella Sala Verde di Buckingham Palace, dove la Regina pronunciò il suo discorso, gli spettatori videro soltanto le foto di William, Kate e dei loro figli, di Carlo e Camilla, del Principe Filippo, e un'immagine in bianco e nero di Giorgio VI.

"Era con tutta evidenza mancante una foto di Harry, Meghan e del loro neonato, Archie". Gli autori hanno citato le motivazioni del Palazzo dietro lo 'sgarbo', poiché fonti reali hanno insistito sul fatto che le foto fossero state scelte per rappresentare la "linea diretta di successione". Tuttavia, Scobie e Durand hanno affermato che Harry e Meghan ritenevano che fosse "l'ennesimo segnale che dovevano prendere in considerazione la propria strada".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Regno Unito Famiglia Reale Harry e Meghan Natale 2019 Elisabetta II esteri news
Vedi anche
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza