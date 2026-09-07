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Harry e Meghan potrebbero realizzare nuovi documentari: la famiglia reale trema

Sembra infatti che il duca e la duchessa di Sussex stiano valutando nuove opportunità con le emittenti britanniche

Harry e Meghan - (Afp)
Harry e Meghan - (Afp)
07 settembre 2026 | 12.32
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

I peggiori incubi di Re Carlo potrebbe trasformarsi in realtà se Harry e Meghan dovessero realizzare nuovi documentari sulla famiglia reale. Sembra infatti che il duca e la duchessa di Sussex stiano valutando nuove opportunità con le emittenti britanniche. Secondo indiscrezioni, il loro possibile ritorno sul mercato televisivo del Regno Unito potrebbe includere un progetto con la Bbc. Stando a quanto riportato da RadarOnline.com, starebbero prendendo in considerazione diversi format televisivi. Tra i progetti in discussione, figurerebbero documentari e programmi di intrattenimento basati su fatti reali che potrebbero preoccupare Buckingham Palace. Le notizie giungono dopo il ritorno in Gran Bretagna del principe Harry e Meghan Markle dalla California con i loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. Secondo quanto riportato, la coppia dovrebbe trascorrere molto tempo nel Regno Unito, pur mantenendo la propria residenza a Montecito.

Una possibile collaborazione con la Bbc potrebbe creare tensioni all'interno della Famiglia Reale. Una fonte di alto livello vicina alla 'Ditta' ha affermato che Re Carlo potrebbe essere particolarmente contrariato se il progetto si concentrasse su questioni private che riguardano i reali. Secondo quanto riportato dal portale, "la prospettiva che Harry e Meghan lavorino con la Bbc causerebbe inevitabilmente ansia a Palazzo. Carlo sta cercando di ricostruire privatamente il suo rapporto con il figlio e l'ultima cosa che desidera è un altro progetto televisivo che generi titoli di giornale sulla famiglia reale".

Le possibili preoccupazioni del sovrano giungono nel mezzo di continue speculazioni sul rapporto tra il principe Harry e suo padre. Un progetto televisivo che coinvolga i duchi di Sussex potrebbe riportare la famiglia reale al centro del dibattito pubblico. Tuttavia, al momento non vi è alcuna conferma che il principe Harry e Meghan Markle abbiano finalizzato un accordo con la Bbc. Secondo RadarOnline.com, i Sussex potrebbero valutare la possibilità di realizzare produzioni individuali con emittenti britanniche, aggiungendo che "il ritorno in Gran Bretagna cambia completamente lo scenario per la coppia. Non hanno bisogno di un altro gigantesco accordo in stile Netflix. Possono potenzialmente realizzare programmi individuali con la Bbc o con emittenti commerciali e mantenere molta più libertà su ciò che producono".

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Famiglia Reale Harry e Meghan harry e meghan news harry meghan news harry meghan regno unito harry meghan carlo
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