Senza Kate Middleton la mia famiglia "non ce la farebbe". Lo ha detto il principe William al programma mattutino di Heart Radio, descrivendo la moglie come "una mamma e una moglie straordinaria". "Sono molto orgoglioso" del suo ritorno a tutti gli impegni dopo la sua battaglia contro il cancro, ha aggiunto il futuro re in diretta da un caffè delle Isole Scilly.

Fra le altre cose, William ha scherzato sulla caotica routine scolastica, su un possibile invito al matrimonio di Taylor Swift questa estate, sul suo amore per la musica dance e sugli scone, le brioche originarie delle isole britanniche. Sorseggiando una tazza di tè, il primogenito di Re Carlo ha dichiarato quanto fosse "molto, molto orgoglioso" della visita della Principessa del Galles in Italia la settimana scorsa.

"È stata fantastica - ha detto - Ha passato tante difficoltà, in particolare negli ultimi due anni. Non vedeva l'ora di fare questo viaggio in Italia, quindi sono davvero contento che sia andato tutto così bene. È tornata entusiasta". Kate ha ricevuto un'accoglienza entusiasta dagli abitanti di Reggio Emilia, dove ha appreso, nel corso di due giorni, l'approccio innovativo all'insegnamento ai bambini piccoli, sperimentato proprio in città. La scorsa settimana, un assistente della principessa ha descritto il viaggio come un "momento importantissimo" per lei, a cui è stato diagnosticato un cancro all'inizio del 2024 e che si è sottoposta a sei mesi di estenuante chemioterapia.

Si è trattato del primo tour di Kate all'estero dopo il problema di salute e la principessa spera di intraprendere altri viaggi quest'anno. Il conduttore Jamie Theakston ha osservato: "Dev'essere stato un periodo difficile allora, con i bambini, e vederla riprendere i suoi impegni deve averti reso molto felice". "Sì, assolutamente", ha risposto William. "È una mamma e una moglie straordinaria e la nostra famiglia non potrebbe farcela senza di lei. È stata davvero eccezionale, sul serio".