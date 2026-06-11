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Londra celebra il compleanno di Re Carlo III, sabato la 'Trooping the Colour'

1400 soldati, 200 cavalli, 400 musicisti per celebrare il sovrano

Il balcone reale - fotogramma/ipa
Il balcone reale - fotogramma/ipa
11 giugno 2026 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Londra celebra re Carlo. Oltre 1.400 i soldati, 200 cavalli e 400 musicisti prenderanno parte al Trooping the Colour, la grande parata in programma per sabato a Londra per celebrare come ogni anno nel secondo sabato di giugno il compleanno ufficiale del Sovrano. Il corteo si snoderà da Buckingham Palace lungo The Mall fino a Horse Guards Parade, affiancato dai membri della Famiglia Reale a cavallo e in carrozza. La parata riunisce reparti della Household Division e della Household Cavalry in un esercizio di precisione, accompagnato da musiche reggimentali, salve d'onore e dal tradizionale sorvolo finale della Royal Air Force sopra Buckingham Palace. L'evento, trasmesso dalla Bbc, è seguito da milioni di spettatori nel Regno Unito e all'estero.

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Carlo ha compiuto gli anni il 14 novembre, quello di sabato è il festeggiamento ufficiale. Come lui, anche Elisabetta e i suoi predecessori celebravano il compleanno in due date. La tradizione risale a secoli fa, e precisamente al 1748 quando Re Giorgio II, decise che il clima di novembre - quando cadeva il suo compleanno - non consentisse di festeggiare adeguatamente in pubblico la ricorrenza e introdusse il secondo - e pubblico - festeggiamento, poi associato al Trooping the Colour. Tradizionalmente, la cerimonia si teneva di giovedì. Tuttavia, durante il regno della Regina Elisabetta II, fu spostata al sabato per consentire al pubblico di partecipare.

La giornata del sovrano britannico si concluderà su una nota di tristezza: secondo quanto riporta la stampa britannica sempre il 13 si svolgeranno i funerali di Lady Pamela Hicks, cugina della regina Elisabetta e sua dama di compagnia. Le esequie sarebbero in programma per le 15 nella chiesa di Brightwell Baldwin nell'Oxfordshire, ad un'ora di strada circa da Londra. La parata Trooping the Colour dovrebbe prendere il via alle 10, concludersi con il sorvolo degli aerei della Raf intorno alle 13. A seguire Carlo potrebbe raggiungere la Chiesa in tempo per la funzione.

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Trooping the Colour Buckingham Palace Famiglia Reale Household Division Household Cavalry
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