Andrew Mountbatten-Windsor si trasferirà nella tenuta di Sandringham dopo Natale. Secondo fonti informate che hanno parlato con la rivista inglese 'Heat World', non c'è dunque alcuna fretta che l'ex duca di York lasci la Royal Lodge, l'imponente residenza da 30 stanze a carico dei contribuenti britannici nel parco di Windsor, da cui re Carlo lo ha sfrattato. Quella di Sandringham, nel Norfolk, è una delle proprietà preferite dalla famiglia reale che tradizionalmente vi trascorre le festività natalizie. È anche una delle poche proprietà che il sovrano gestisce con il suo reddito privato anziché con fondi pubblici.

Oltre, probabilmente, al fatto di non voler essere vicini proprio il giorno di Natale, secondo il magazine, uno dei motivi principali del ritardo è che "ci sono così tante questioni in sospeso da risolvere, mentre Andrea sta ancora spingendo per una sorta di buonuscita". Il motivo della richiesta sarebbero "gli ingenti costi del trasloco, oltre che per i lavori di ristrutturazione per la sua nuova residenza". Lavori che dovrebbero in ogni caso esser conclusi prima del suo arrivo.

Intanto, è stata finalmente aggiornata la pagina della linea di successione di Andrea sul sito web della famiglia reale, dove adesso compare soltanto il nome di Andrew Mountbatten-Windsor, senza dunque i titoli. Il 17 ottobre Buckingham Palace aveva annunciato che Andrea non avrebbe più potuto utilizzare i suoi titoli e onorificenze e che dunque non sarebbe più stato conosciuto come duca di York. Tre giorni dopo, il titolo di Andrew è stato cancellato dalla sua pagina, sul sito web reale. Il 30 ottobre è stato rivelato che Andrea avrebbe perso il titolo di principe, prima che il 7 novembre il re prendesse ufficialmente questa decisione, rimuovendo anche il suo titolo di Sua Altezza Reale.

Ma fino a qualche giorno fa Andrew era elencato all'ottavo posto nella pagina della linea di successione del sito web, come 'Il Duca di York', dietro al principe Archie e alla principessa Lilibet del Sussex. Ora che la sua vita pubblica è di fatto terminata, il sito web è stato finalmente aggiornato e nella linea di successione appare soltanto come 'Andrew Mountbatten-Windsor'.