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Harry soggiornerà a Buckingham Palace, i figli potrebbero raggiungerlo e incontrare Re Carlo

La lunga disputa tra il principe e il governo britannico in materia di sicurezza risale alla sua decisione di rinunciare al suo ruolo di membro senior della famiglia reale nel 2020

Principe Harry - fotogramma/ipa
Principe Harry - fotogramma/ipa
06 luglio 2026 | 11.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il principe Harry ha formalmente accettato l'invito a soggiornare a Buckingham Palace per parte della sua visita a Londra questa settimana. Lo ha confermato un portavoce del Duca di Sussex. Il suo soggiorno a palazzo si svolgerà nell'ambito di un viaggio nel Regno Unito per prepararsi agli Invictus Games, che si terranno a Birmingham il prossimo anno, e per partecipare a eventi di beneficenza.

Da quanto si è appreso, non sarà accompagnato dalla moglie Meghan e dai due figli Archie e Lilibet durante la sua visita a Londra, dopo la conferma che alla famiglia non sarebbe stata fornita una scorta di polizia finanziata dai contribuenti. È però possibile che si uniscano al Principe Harry a Birmingham per promuovere gli Invictus Games nel corso della settimana.

Non è chiaro se, secondo il programma rivisto, si terrà un incontro tra re Carlo e i suoi due nipoti, di sette e cinque anni, che non vede di persona da quattro anni. La lunga disputa tra il Duca di Sussex e il governo britannico in materia di sicurezza risale alla sua decisione di rinunciare al suo ruolo di membro senior della famiglia reale nel 2020 e di trasferirsi negli Stati Uniti con la sua famiglia. Harry ha contestato una decisione del Comitato esecutivo reale e Vip, secondo cui, dal momento che sarebbe stato un visitatore occasionale del Regno Unito, la sua sicurezza sarebbe stata valutata caso per caso.

In passato il secondogenito di Carlo III aveva affermato che non avrebbe portato la sua famiglia nel Paese senza migliori misure di sicurezza. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono stati visti insieme per l'ultima volta nel Regno Unito nel 2022, in occasione dei funerali della Regina Elisabetta II. Da allora Harry ha viaggiato da solo nel paese e ha incontrato suo padre durante un viaggio lo scorso settembre.

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Invictus Games Buckingham Palace Regno Unito Ducato di Sussex Famiglia reale britannica
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