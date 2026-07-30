Re Carlo e William agli antipodi, almeno per quanta riguarda il rapporto con Harry. Da una parte il sovrano, che vuole ricucire con il suo secondogenito, con cui il Palazzo è in conflitto dopo le sue rivelazioni denigranti sulla Famiglia Reale. Dall'altra il fratello, l'erede al trono, che non può accettare che la monarchia, di cui rappresenta la continuità, venga macchiata. "Per quanto riguarda Harry, William ha tracciato una linea invalicabile dopo la pubblicazione del suo libro di memorie, 'Spare', ed è deluso dal fatto che suo padre non lo sostenga", ha dichiarato Christopher Andersen, autore di 'The King', a Fox News Digital, spiegando che "William ama suo padre e comprende meglio di chiunque altro quanto Carlo sia stato sottovalutato nel corso degli anni. Desidera che il re lasci il segno nella storia. Ma in fondo, sa che lui e la sua famiglia, in particolare sua moglie Kate, rappresentano il futuro della monarchia". Sebbene il sovrano e il principe di Galles siano descritti come "perfettamente civili l'uno con l'altro", fonti hanno rivelato a Page Six che permangono divergenze su come la monarchia dovrebbe essere guidata.

L'ipotesi di una visita di Harry a settembre

"Il problema di William è che pensa di sapere sempre cosa sia meglio", ha dichiarato alla testata il biografo reale Hugo Vickers. "Re Carlo è stanco", ha sottolineato Andersen a Fox News Digital. "Vorrebbe che tutto tornasse come prima della Megxit. Ma sa quanto sia testardo William. Secondo quanto riportato dalla rivista People, Harry dovrebbe tornare in patria a settembre. E il Sun ha riferito che il re avrebbe intenzione di offrirgli una stanza a Buckingham Palace per tutta la durata del suo soggiorno. Il giornalista reale Ian Pelham Turner ha dichiarato alla rete televisiva americana che la presunta offerta di Carlo di ospitare Harry a settembre rappresenta "una potenziale ancora di salvezza" che invia anche un messaggio di "sfida" a William, il quale, a quanto pare, non desidera "alcun contatto con il fratello con cui non ha più rapporti". La giornalista e fotografa britannica Helena Chard ha dichiarato che il principe di Galles è noto per essere testardo e non è uno che perdona facilmente. "La Megxit ha costretto William a crescere in fretta, diventando il futuro re", ha affermato.

I dubbi di William

"Doveva proteggere l'istituzione mentre suo fratello si allontanava - aggiunge la Chard - William crede che la monarchia debba apparire come un'istituzione che fa la cosa giusta, anche quando è dolorosa. Da quello che ho capito, ritiene che suo padre non abbia gestito la situazione con sufficiente fermezza. Crede anche che sia necessario proteggere la monarchia tracciando linee rette. Ma non è ancora re. Mentre Carlo potrebbe voler appianare le cose e fare da paciere con Harry, William e Catherine sono determinati a stabilire dei limiti. Carlo regna, ma William e Catherine stanno pianificando. E questa pianificazione sta iniziando ad assomigliare molto a una vera e propria leadership. Carlo vuole la riconciliazione. William e Catherine vogliono la sopravvivenza e la stabilità. William non lo fa per creare problemi. Lo fa perché crede che sia la cosa giusta".