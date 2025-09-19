Durante il discorso di apertura del banchetto di Stato in onore di Donald e Melania Trump, mercoledì sera al Castello di Windsor, re Carlo III ha rivelato che, negli anni '70, avrebbe potuto sposare una delle figlie del presidente Richard Nixon. Dopo aver raccontato di aver sempre ammirato "l'ingegnosità del popolo americano e i principi di libertà" che questa "grande democrazia ha incarnato fin dalla sua fondazione" e aver ricordato che per tutta la sua vita, dalla sua prima visita negli Stati Uniti nel 1970 e durante le oltre 20 visite che ha effettuato da allora, ha "apprezzato gli stretti legami tra il popolo britannico e quello americano", sorridendo, ha aggiunto: "Se i media fossero riusciti negli anni '70 nel loro tentativo di approfondire questa relazione speciale, avrei potuto sposare un membro della famiglia Nixon!".

Le parole di Charles hanno suscitato una risata da parte di Trump, che si è girato per condividere la propria reazione con la sua vicina di posto per la serata, Kate Middleton. L'incontro a cui faceva riferimento il re era stato richiesto dallo stesso presidente americano Richard Nixon, che invitò l'allora principe di Galles e sua sorella, la principessa Anna, per una visita ufficiale durante il suo primo anno in carica. Nixon sperava che la popolarità della famiglia reale avrebbe dato una spinta alle relazioni pubbliche e che Carlo avrebbe trovato un buon feeling con la figlia maggiore, Tricia, di due anni più grande di lui.

In un promemoria al suo consigliere per la sicurezza nazionale, Henry Kissinger, Nixon elogiò Carlo definendolo "il vero gioiello" della famiglia reale, affermando riguardo la visita: "Penso che potrebbe fare un enorme bene alle relazioni tra Stati Uniti e Gran Bretagna". Da parte sua, Charles, allora ventunenne, inviò un biglietto di ringraziamento alla Casa Bianca, scrivendo: "La gentilezza dimostrataci è stata quasi travolgente e per questo siamo immensamente grati. Sia mia sorella che io portiamo con noi in Gran Bretagna la prova più toccante di quello che è noto come il rapporto speciale tra i nostri due Paesi e della grande ospitalità che ci avete dimostrato voi e la vostra famiglia".

Alla fine, nonostante un'uscita a una partita di baseball e un accompagnamento alla cena di Stato nel luglio del 1970, la relazione tra il futuro re e la prima figlia del presidente americano non ebbe seguito. Carlo sposò e divorziò dalla principessa Diana prima di riallacciare i rapporti con il suo primo amore, l'attuale consorte e regina Camilla Parker-Bowles. Quanto a Tricia, meno di un anno dopo aver suscitato scalpore nelle fotografie con il principe britannico, si sposò con il suo amore di lunga data, lo studente di giurisprudenza di Harvard Edward F. Cox, in una cerimonia nel Roseto della Casa Bianca. Sono moglie e marito ancora oggi e hanno un figlio.