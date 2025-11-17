circle x black
Non solo i titoli, re Carlo toglierà ad Andrea anche i cani della regina

Gli ultimi corgi della sovrana secondo Charles non verrebbero ben accuditi una volta che Andrea si trasferirà a Sandringham

Re Carlo e Andrea (Ipa)
17 novembre 2025 | 11.45
Redazione Adnkronos
Non bastava aver tolto i titoli reali al fratello Andrew Mountbatten-Windsor e non era sufficiente sfrattarlo dalla Royal Lodge. Adesso, re Carlo si appresta a sequestrare all'ex duca di York Muick e Sandy, gli amati cani di Elisabetta II che alla morte della regina gli erano stati affidati. Gli ultimi corgi della sovrana, che nel corso della sua vita ne ha avuti una trentina, secondo Charles non verrebbero ben accuditi una volta che Andrea si trasferirà a Sandringham. E peggio ancora sarebbe se i cani rimanessero con Sarah Ferguson, che non seguirebbe l'ex marito nella tenuta remota e privata del re nell'Inghilterra orientale, a 180 chilometri da Londra.

Il fatto che Andrew e Sarah non vivranno più insieme una volta lasciata la Royal Lodge - scrive il giornalista britannico Rob Shuter nel suo blog - ha apparentemente contribuito ai sentimenti di re Carlo nei confronti dei corgi, dei quali il fratello non sarebbe in grado di prendersi cura. E anche se "Sua Maestà amava Fergie, era ferocemente protettiva nei confronti di quei cani", ha dichiarato al giornalista una fonte interna alla famiglia reale. "Non avrebbe mai voluto che fossero lasciati soltanto con Sarah, e Carlo lo sa meglio di chiunque altro". Shuter ha inoltre fatto riferimento a "persone interne al palazzo", che avrebbero insinuato che il re sia "profondamente turbato" per il cambiamento in atto alla Royal Lodge, dove Muick e Sandy hanno vissuto dalla morte della regina". Tanto che Charles vorrebbe trovare per i cani di sua madre "una sistemazione più stabile".

E così, prosegue Shuter, "il re sta già esplorando canali formali per rivendicare i corgi come 'parte dell'eredità vivente della Corona'". Sebbene queste affermazioni non siano ancora state commentate da Buckingham Palace, il giornalista ha affermato che l'ex duca di York è tutt'altro che contento riguardo all'idea dell'allontanamento dei cani. "Andrea la rifiuta categoricamente - spiega - e potrebbe dare il via a quello che gli addetti ai lavori temono possa diventare uno scontro reale su vasta scala, con i due animali al centro". In pratica, mentre si avvicina il giorno dello sfratto di Andrea da Sandringham, è ancora tutt'altro che chiaro dove vivranno i corgi della defunta regina una volta che Andrea lascerà la Royal Lodge.

