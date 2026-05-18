Il principe William sempre più lontano da Andrew Mountbatten-Windsor, anche nella sua gestione patrimoniale. Diversamente dallo zio, che fino a ieri aveva abitato per oltre 20 anni e senza pagare alcun canone d'affitto nella Royal Lodge, all'interno del Windsor Great Park, l'erede al trono britannico - scrive il Times - "venderà un quinto del Ducato di Cornovaglia per costruire case e tutelare la natura". Secondo il quotidiano, il Principe di Galles intende investire quasi 600 milioni di euro in cinque aree geografiche specifiche per avere un forte impatto sociale e ambientale. Per Will Bax, amministratore delegato del Ducato, il Principe William ha deciso che il suo ente fiduciario "non deve limitarsi a possedere terreni. Il suo scopo primario deve essere quello di avere un impatto positivo sul mondo".

Sebbene la maggior parte del reddito privato del Principe William provenga dai 23 milioni di sterline di profitti annuali del Ducato di Cornovaglia, lui non ne è il proprietario. Il Ducato è un ente fiduciario. Pur ricevendo una quota delle entrate, la sua gestione è affidata a un consiglio di amministratori. E sebbene William abbia potuto proporre una revisione degli investimenti, sono stati proprio gli amministratori ad approvarla. Tuttavia, scegliendo di concentrare i suoi sforzi su questioni a lui care, William sta lasciando il segno nella gestione del Ducato, in particolare nei settori dell'edilizia sociale e della tutela ambientale, in base alle esigenze delle cinque regioni interessate.

Oltre a riorganizzare l'amministrazione di questa tenuta, estesa su 21 contee e tramandata a ciascun erede al trono fin dal XIV secolo, il Principe di Galles si sta distinguendo dalla generazione precedente. Mentre l'ex Principe Andrea ha dovuto lasciare Royal Lodge - ricorda Point de vue - in parte a causa delle condizioni estremamente vantaggiose di cui godeva, e suo fratello, il Principe Edoardo, paga un affitto ben al di sotto del prezzo di mercato, il Principe William paga un affitto più alto rispetto ai precedenti inquilini. Il contratto di locazione ventennale per Forest Lodge ammonta a 353.361 euro all'anno, mentre il precedente inquilino – una società di eventi – ne pagava 248.231. Questa è un'ulteriore prova del desiderio del futuro re di essere più a contatto con la realtà.