Interrogazioni al Senato per ritardi nei fondi del PNRR ai Comuni

Sono circa 40 miliardi di euro i fondi per diverse misure previste dal PNRR da destinare ai Comuni per interventi relativi a infrastrutture, welfare, messa in sicurezza del territorio, servizi, transizione digitale ed ecologica. Negli ultimi mesi, però, diversi Enti Locali lamentano forti ritardi nel trasferimento dei fondi dovuti a intoppi amministrativi, ritardi che stanno causando problemi finanziari ai Comuni stessi che in alcuni casi hanno dovuto anticipare fino al 30% dei costi alle aziende che si sono aggiudicate gli appalti. Una questione segnalata anche di recente dall’ANCI con una lettera al Governo. Per cercare una soluzione a tale situazione, i Senatori del PD Misiani e Rando hanno presentato al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell’Economia e della Finanza interrogazioni a risposta orale nel corso della seduta del Senato dell’11 settembre. In particolare, viene chiesto ai Ministri di cui sopra quali iniziative hanno in programma per cercare di velocizzare il processo di validazione della spesa e trasferire quanto prima i fondi spettanti ai Comuni. Le interrogazioni inoltre intendono accertare le motivazioni che hanno sinora impedito il riconoscimento dei pagamenti intermedi necessari al proseguimento e alla conclusione dei lavori legati ai fondi del PNRR.

Per approfondire, leggi le interrogazioni complete: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1427403

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1427476