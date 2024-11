Interventi per 200 milioni dal Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Il Viceministro degli Affari esteri con delega alla cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, ha presieduto la settima riunione del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, che si è svolta il 6 novembre a Roma. Al termine dell’incontro, è stato approvato un pacchetto di interventi del valore di circa 200 milioni di euro, in linea con l’impegno preso dal Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la riunione ministeriale G7 sviluppo a Pescara. Il Comitato ha deliberato diverse iniziative in favore di altrettanti Paesi o aree del mondo. Nel dettaglio, sono stati disposti interventi di sicurezza alimentare per Libia ed Egitto, progetti di sviluppo economico per Senegal, Mali e Guinea, programmi legati alla transizione energetica e alla tutela degli ecosistemi marittimi in Tunisia e Mozambico e di conservazione del patrimonio culturale in Etiopia, Congo e Uganda. Inoltre, sono state approvate iniziative per la ricostruzione di Gaza in Palestina, per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare in Ucraina, per il sostegno delle filiere del caffè e del cacao in El Salvador, per l’agricoltura sostenibile nei Paesi ASEAN e per lo sviluppo economico nei Balcani Occidentali. Infine, segnaliamo l’approvazione dei contributi economici ad alcune organizzazioni internazionali.

Per approfondire: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2024/11/roma-il-vice-ministro-edmondo-cirielli-presiede-la-vii-riunione-del-comitato-congiunto-per-la-cooperazione-allo-sviluppo-del-2024/