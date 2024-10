Investimenti sostenibili 4.0: nuove risorse in arrivo

Nuova linfa per gli investimenti sostenibili 4.0 grazie all’assegnazione di risorse agevolate del Programma Nazionale di Ricerca, Innovazione, Competitività per la transizione verde e digitale (PN-RIC) 2021-2027. Le nuove risorse pari a 243,5 milioni di euro vanno a sommarsi ai 400 milioni di euro precedentemente stanziati come previsto dal Decreto ministeriale 15 maggio 2023 e serviranno per lo scorrimento della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria, attualmente ferma a causa di mancanza di coperture economiche. Ricordiamo che già nel mese di febbraio di quest’anno, con apposito decreto, il Ministro Urso aveva integrato la dotazione finanziaria con oltre 365 milioni di euro, al fine di ammettere ulteriori domande di agevolazione alla fase istruttoria. La comunicazione ufficiale del Ministero delle imprese e del made in Italy è stata ufficializzata a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre. Ricordiamo che “Investimenti sostenibili 4.0” è una misura del Mimit per sostenere la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese dei territori di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il provvedimento prevede la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento di Pmi conformi ai principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, afferenti al Piano Transizione 4.0.

Per approfondire: https://t.ly/3wRds